Emergenza risse e degrado la gelateria espone le sue regole | Vietati sputi e violenza
Reggio Emilia, 6 novembre 2025 – Un ‘regolamento comportamentale’ per frequentare la gelateria, contro la maleducazione e contro l’emergenza degrado che sono chiamati ad affrontare ogni giorno. Lo hanno affisso sulla vetrina del loro locale i titolari della Gelateria Alfieri di San Martino in Rio, che si ritrovano spesso con decine di ragazzini che occupano gran parte degli spazi riservati alla clientela, consumando poco o nulla, restando a lungo a tenere impegnati tavoli e sedie, oltre a lanciarsi oggetti vari, danneggiando portatovaglioli e arredi, fino a lasciarsi andare a schiamazzi e atteggiamenti di maleducazione, provocando il disappunto di altri clienti, alcuni dei quali decidono poi di andarsene senza neppure fermarsi a consumare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
