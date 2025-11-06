Elodie Show 2025 fa tappa al PalaSele di Eboli | la scaletta del concerto
Appuntamento al PalaSele di Eboli con "Elodie Show 2025". L'artista si esibirà sabato 8 novembre per la data campana del tour prodotto da Vivo Concerti. L'inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21, con l'apertura delle porte al pubblico generale prevista per le ore 19.Il concertoLo show. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È partito il tour nei palazzetti di Elodie! Il 24 e 25 novembre l’ELODIE SHOW arriva a Messina per due serate da non perdere al Palarescifina. Foto Vivo Concerti - facebook.com Vai su Facebook
“Stasera Dove vai amore?” Antonella Fiordelisi interpreta Elodie a #taleequaleshow - X Vai su X
"Elodie Show" 2025 fa tappa al PalaSele di Eboli: la scaletta del concerto - L'artista si esibirà sabato 8 novembre per la data campana del tour prodotto da Vivo Concerti. Lo riporta salernotoday.it
MUSICA - "Elodie Show 2025", sabato 8 novembre al PalaSele di Eboli - Mentre ancora echeggiano le emozionanti vibrazioni per la meravigliosa tripletta di Marco Mengoni che ha mandato in visibilio il pubblico della Campania, il PalaSele di Eboli si prepara ad accogliere ... Come scrive napolimagazine.com
Sabato 8 novembre sul palco del PalaSele lo show di Elodie - Il PalaSele di Eboli si prepara ad accogliere un altro live: sabato 8 novembre arriva Elodie con il suo tour nei palasport "Elodie Show 2025". ansa.it scrive