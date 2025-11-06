Elisa annuncia la pubblicazione di San Siro Live 2025 album e vinile che celebrano il primo concerto nell’iconico stadio

Alla viglia del tour che la vedrà protagonista nei palasport della penisola, Elisa annuncia l’arrivo di “San Siro Live 2025”, il nuovo progetto discografico live della cantautrice di Monfalcone che celebra il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano, andato in scena lo scorso 18 giugno. Elisa San Siro Live 2025, arriva il doppio album live che celebra il concerto dello scorso giugno. Il live sarà disponibile il 14 novembre in formato doppio CD arricchito da un booklet speciale ( Island Records Universal Music), mentre, il 12 dicembre, è prevista l’uscita anche dell’edizione in vinile, che avrà due volumi differenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elisa annuncia la pubblicazione di “San Siro Live 2025” album e vinile che celebrano il primo concerto nell’iconico stadio

