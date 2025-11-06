Elezioni regionali Veneto 2025 gli ultimi sondaggi | chi è in vantaggio
Le elezioni regionali in Veneto (così come in Campania e Puglia) si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre. A sfidarsi per il post-Zaia saranno il candidato governatore per il centrodestra Alberto Stefani, deputato della Lega dal 2018 e vicesegretario federale del Carroccio da settembre del 2024, e il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo, esponente del Pd ed ex sindaco di Treviso. Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi. Elezioni regionali Veneto 2025, gli ultimi sondaggi. Giovanni Manildo (Imagoeconomica). La vittoria del centrodestra non è in dubbio in Veneto: gli ultimi sondaggi di Ipsos, illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, danno infatti Stefani avanti di ben 36 punti su Manildo, forte di un 62,8 per cento a fronte del 26,9 per cento del rivale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
