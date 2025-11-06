Elezioni Campania Boccia ritira sua candidatura dopo un avviso di garanzia
(Adnkronos) – Maria Rosaria Boccia ha ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. La decisione è stata comunicata in una lettera inviata a Stefano Bandecchi, leader della lista 'Dimensione Bandecchi', con cui era ad un appuntamento elettorale nella sua città, a Pompei (Napoli). "Con grande dolore ma con altrettanta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Regionali in Campania. Roberto Fico: "Sento la responsabilità delle elezioni regionali" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #robertoficopresidente #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/roberto-fico-sento-la-responsabilita-delle - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia si ritira dalla corsa alle Regionali in Campania: le motivazioni in una lettera - Maria Rosaria Boccia si ritira dalle Regionali in Campania: una scelta di responsabilità e tutela personale. Si legge su notizie.it
Maria Rosaria Boccia si ritira dalle Regionali in Campania: "Secondo avviso di garanzia in un anno" - Assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, Boccia annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era ... Secondo msn.com
Maria Rosaria Boccia si ritira dalle elezioni regionali in Campania: "Sono ferita, ho ricevuto il secondo avviso di garanzia" - L'ex collaboratrice di Gennaro Sangiuliano scrive una lettera al suo candidato di riferimento, Stefano Bandecchi, in corsa per la presidenza ... Scrive today.it