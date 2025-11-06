Ecco BFood delle Valli il nuovo polo della bresaola da 100 milioni | Fratelli Beretta riunisce i marchi Del Zoppo e Panzeri

Sondrio, 6 novembre 2025 – Un unico polo produttivo della bresaola da 100 milioni di euro. Fratelli Beretta ha deciso di riunire in BFood delle valli i due marchi di bresaola Del Zoppo e Panzeri, imprese storiche del panorama produttivo della bresaola della Valtellina e della Valchiavenna. Il nuovo polo sarà operativo a partire dal primo gennaio 2026. Una data storica per la storia del celebre salume: con oltre 100 milioni di euro di fatturato complessivo, due stabilimenti di produzione e due di affettamento per un totale di 13 linee produttive, nasce quindi una realtà industriale che integra i due marchi "sotto una visione condivisa e orientata all'innovazione e al futuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

