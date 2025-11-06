Eccellenze umbre Bandiera Verde a Plani Arche e Agricola Casaioli

Sono due le aziende agricole umbre premiate a livello nazionale con la Bandiera Verde Agricoltura, il riconoscimento di CIA Agricoltori Italiani che ogni anno promuove le imprese agricole che si sono distinte nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico e rurale italiano.La cerimonia si è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

