Milano – L’annuncio ufficiale arriva all’ora di pranzo: “ Milan e Inter hanno completato la procedura di acquisto della Grande Funzionale Urbana San Siro ”, mentre la Procura comunica di aver aperto un’inchiesta per turbativa d’asta sulla vicenda San Siro. Indagini a parte, lo stadio Meazza e l’area limitrofa da ieri sono dei due club, pronti a realizzare un nuovo stadio dove ora ci sono il Parco dei Capitani e il parcheggio di San Siro (entro il 2031, stadio pronto per gli Europei 2032) e a demolire in buona parte e rifunzionalizzare la Scala del calcio (entro il 2035). La firma del rogito. La nota dei club esce appena dopo le firme del rogito da parte dei dirigenti del Comune (proprietario fino ieri dell’immobile) e delle società rossonera e nerazzurra davanti al notaio Filippo Zabban. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È ufficiale, San Siro a Milan e Inter. Il Comune incassa subito 100 milioni. Piano B a San Donato: nuova arena

