È ufficiale San Siro a Milan e Inter Il Comune incassa subito 100 milioni Piano B a San Donato | nuova arena

Ilgiorno.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  L’annuncio ufficiale arriva all’ora di pranzo: “ Milan e Inter hanno completato la procedura di acquisto della Grande Funzionale Urbana San Siro ”, mentre la Procura comunica di aver aperto un’inchiesta per turbativa d’asta sulla vicenda San Siro. Indagini a parte, lo stadio Meazza e l’area limitrofa da ieri sono dei due club, pronti a realizzare un nuovo stadio dove ora ci sono il Parco dei Capitani e il parcheggio di San Siro (entro il 2031, stadio pronto per gli Europei 2032) e a demolire in buona parte e rifunzionalizzare la Scala del calcio (entro il 2035). La firma del rogito. La nota dei club esce appena dopo le firme del rogito da parte dei dirigenti del Comune (proprietario fino ieri dell’immobile) e delle società rossonera e nerazzurra davanti al notaio Filippo Zabban. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

200 ufficiale san siro a milan e inter il comune incassa subito 100 milioni piano b a san donato nuova arena

© Ilgiorno.it - È ufficiale, San Siro a Milan e Inter. Il Comune incassa subito 100 milioni. Piano B a San Donato: nuova arena

News recenti che potrebbero piacerti

200 ufficiale san siro&#200; ufficiale, San Siro a Milan e Inter. Il Comune incassa subito 100 milioni. Piano B a San Donato: nuova arena - Firmato il rogito per la cessione del Meazza e dell’area limitrofa ai club. Come scrive ilgiorno.it

200 ufficiale san siroSan Siro venduto a Inter e Milan, è ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato - Firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dello stadio e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alle due società ... Da tuttosport.com

200 ufficiale san siroOra è ufficiale: Milan e Inter hanno comprato San Siro. Ma la Procura indaga per turbativa d’asta - Confermato l'incarico all'archistar Norman Foster, che trasformerà il Meazza - Segnala dire.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Ufficiale San Siro