E’ morto Andrea De Adamich volto simbolo dei motori italiani

Andrea De Adamich Il mondo delle corse italiane ricorda Andrea De Adamich, pilota, telecronista e icona del motorsport nazionale. L’uomo che aveva fatto della guida in pista e davanti alle telecamere una storia lunga e intensa, si è spento all’età di 84 anni. Nato a Trieste nel 1941, De Adamich mosse i primi passi in pista nel 1962 e già nel 1965 vinse il titolo italiano di Formula 3, attirando l’attenzione dell’Alfa Romeo che lo inserì nei suoi ranghi. Con lei vinse i campionati europei turismo 1966-67 alla guida della GTA, segnando l’inizio di un legame che durò mezzo secolo. Nel 1968 entrò nel mondo della Formula 1, vestendo i colori di Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham, affiancando – e sfidando – colleghi del calibro di Jackie Ickx e Chris Amon. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - E’ morto Andrea De Adamich, volto simbolo dei motori italiani

