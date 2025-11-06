Dove vedere in tv Italia-Sudafrica Mondiali calcio U17 | orario programma streaming

Dopo sconfitto il Qatar (1-0) e la Bolivia (4-0), l’Italia si appresta a disputare la terza partita ai Mondiali Under 17 di calcio. L’appuntamento è per domenica 9 novembre (ore 16.45), quando la nostra Nazionale scenderà in campo ad Al Rayyan (Qatar) per fronteggiare il Sudafrica, che all’esordio ha avuto la meglio sui sudamericani prima di fronteggiare i padroni di casa. Gli azzurri, che si stanno facendo trascinare da un ispiratissimo Samuele Inacio, occupano il primo posto nel girone con sei punti e punteranno a meritarsi il primato nel raggruppamento, in modo da usufruire di un tabellone sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta, che incomincerà con i sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

