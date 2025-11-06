Docente aggredita da genitore Le sue parole | Nessuno deve sentirsi minacciato la scuola deve rimanere luogo sicuro

Orizzontescuola.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Comunità Educante dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara – Pascoli – Altamura a Foggia si è stretta attorno alla docente vittima di una aggressione da parte dei familiari di un alunno, avvenuta all’interno della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Docente aggredita da genitori di un alunno, lo sfogo: “Sembra che l’affetto donato nel tempo non sia bastato” - Come annunciato dallo stesso istituto comprensivo, su Facebook, una docente è stata aggredita dai genitori di uno studente. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Docente Aggredita Genitore Sue