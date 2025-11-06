Busto Garolfo, 6 novembre 2025 – Alla discarica di via delle Cave tornano i camion dei rifiuti. Dal 10 novembre la società Solter, dopo aver ottenuto il via libera da Città Metropolitana di Milano, darà il via al conferimento dei rifiuti e alla messa in esercizio del lotto 1 dell’impianto. Una notizia che riaccende tensioni e polemiche in paese, dove da anni i cittadini chiedono chiarezza, garanzie ambientali e un futuro diverso per quell’area martoriata. Il tutto è stato comunicato soltanto durante l’ultimo consiglio comunale del 5 novembre, a giochi ormai fatti, con la promessa – da parte dell’Amministrazione – di “controlli e monitoraggi costanti” condotti dai tecnici comunali insieme agli enti competenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Discarica di Casorezzo: dal 10 novembre tornano i camion carichi di rifiuti