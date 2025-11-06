Disabili legati e picchiati video aberranti | 4 nuovi arresti tra il personale di una struttura di Cuneo

Maltrattamenti, violenza privata, sequestro di persona e ora anche frode. Il tutto ai danni di persone con gravi disabilità psichiche e disturbi dello spettro autistico. Sono questi i reati ipotizzati nell’inchiesta sulla cooperativa sociale “Per Mano” di Cuneo, con 21 indagati. Secondo quanto rilevato dagli inquirenti, gli ospiti della cooperativa, di cui alcuni minorenni, “erano lasciati in condizioni psicofisiche di assoluto disagio ” e a volte “ sedati “. Nelle stanze, sempre in base a quanto emerso dall’inchiesta, i materassi bagnati di urina non venivano cambiati. Nella mattina di giovedì 6 novembre la Compagnia di Cuneo ha eseguito 17 misure cautelari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Disabili legati e picchiati, video aberranti”: 4 nuovi arresti tra il personale di una struttura di Cuneo

