Disabili legati al letto e picchiati video aberranti | 21 indagati nella cooperativa di Cuneo
Disabili legati, picchiati e imbottiti di farmaci per stare "tranquilli": 21 indagati nell’inchiesta sulla cooperativa 'Per Mano' di Cuneo. Arrestata la direttrice e la coordinatrice, accusate di maltrattamenti, violenza privata, sequestro di persona e frode. I carabinieri parlano di “registrazioni aberranti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Disabili picchiati, insultati, legati al letto: i terribili sospetti sulle strutture sequestrate - X Vai su X
È in partenza a novembre un nuovo ciclo di #webinar formativi 2025/2026 dal titolo “Mondi migranti a scuola: per una conoscenza decoloniale” promosso dal Comune di Ferrara Servizi educativi e scolastici, U.O. Inclusione scolastica minori disabili e stranieri, - facebook.com Vai su Facebook
“Disabili legati al letto e picchiati, video aberranti”: 21 indagati nella cooperativa di Cuneo - Disabili legati, picchiati e imbottiti di farmaci per stare "tranquilli": 21 indagati nell’inchiesta sulla cooperativa 'Per Mano' di Cuneo ... Riporta fanpage.it
Disabili picchiati, legati al letto e sedati: «Video aberranti, ospiti in assoluto disagio». Spunta l'ipotesi frode per 1,4 milioni - Gli ospiti erano in condizioni psicofisiche di assoluto disagio». Si legge su msn.com
Disabili picchiati, insultati, legati al letto: l’indagine choc sulla cooperativa “Per Mano”. Tre le strutture sequestrate a Cuneo - Il procuratore capo Onelio Dodero ha illustrato le risultanze delle indagini condotte dai Carabinieri dopo la segnalazione di un familiare dei diciotto ospiti costretti a subire quotidiane vessazioni ... Lo riporta targatocn.it