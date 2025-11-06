Disabili legati al letto e picchiati video aberranti | 21 indagati nella cooperativa di Cuneo

Disabili legati, picchiati e imbottiti di farmaci per stare "tranquilli": 21 indagati nell’inchiesta sulla cooperativa 'Per Mano' di Cuneo. Arrestata la direttrice e la coordinatrice, accusate di maltrattamenti, violenza privata, sequestro di persona e frode. I carabinieri parlano di “registrazioni aberranti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it