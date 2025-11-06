Diritti Virginia Libero PD | In Veneto servono politiche reali contro odio e discriminazioni

«Nel 2025 in Italia ci sono ancora persone picchiate e perseguitate solo perché sono queer. L'anno scorso solo alla Gay Helpline sono arrivate più di 21.000 segnalazioni di violenze e discriminazioni. Sono dati che non possiamo osservare passivamente».Con queste parole Virginia Libero, candidata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Chi è Virginia Libero, la neosegretaria giovani Pd - Virginia Libero 27 anni, padovana, laureanda in giurisprudenza all'Università della sua città, sarà la candidata unitaria degli juniores dem. Lo riporta ansa.it

Virginia Libero, il nuovo volto della giovanile del Pd. Candidata in Veneto, la sintonia con Elly Schlein - L'annuncio è partito attraverso un post su Instagram il 6 agosto, in cui ha scritto: «Voglio portare voce, diritti e dignità dove da ... Segnala ilmessaggero.it

Elezioni Regionali, Camani accerchiata e tensioni nel Pd. Sale l’astro Virginia Libero: nominata a leader nazionale dei giovani dem - La giovane padovana, laureanda in Giurisprudenza e con un passato da presidente del sindacato degli studenti, è stata scelta come segretaria ... Scrive ilgazzettino.it