Diocesi di Milano chi sono gli otto nuovi diaconi permanenti

Milano, 6 novembre 2025 – Sabato 8 novembre, alle 17.30, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ordinerà in Duomo otto nuovi diaconi permanenti nel corso della celebrazione eucaristica vigiliare. A compiere questa scelta – il diaconato è il primo dei tre gradi del sacramento dell’Ordine – è la trentunesima classe di candidati formati dopo che il cardinale Martini, nel 1987, reintrodusse il diaconato permanente nella Diocesi di Milano. Il gruppo si presenta molto diversificato per percorsi personali e ambiti professionali, con un’età media di 52 anni. La prima festa di San Carlo Acutis: l’oratorio di Santa Maria Segreta a Milano porterà il nome del patrono del Web Chi sono . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diocesi di Milano, chi sono gli otto nuovi diaconi permanenti

