Dimarco onesto | Abbiamo sottovalutato il Kairat troppi errori

L’Inter di Cristian Chivu ha portato a casa una vittoria sofferta ma fondamentale contro il Kairat, imponendosi 2-1 in un match più complicato del previsto. Tra i protagonisti di serata, Federico Dimarco, autore di una prestazione generosa ma autocritica, ha analizzato così la gara ai microfoni di Prime Video. “Abbiamo avuto un atteggiamento leggero, sottovalutando un po’ l’avversario”, ha ammesso il laterale nerazzurro. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tantissimo, anche nelle cose più semplici — io per primo. L’importante, però, era portare a casa i tre punti, e lo abbiamo fatto”. Un’analisi lucida, che rispecchia lo spirito autocritico di una squadra consapevole dei propri mezzi ma anche delle proprie mancanze. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dimarco a Sky : "Abbiamo sottovalutato l'avversario, in Champions sono tutte difficili" - 1 sul Kairat: "Si sa che in Champions alla fine sono tutte partite difficili e chiunque gioca alla grande e fa ottime partite, specie ... Da msn.com