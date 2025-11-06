Dimarco ammette le colpe della squadra a Prime | Abbiamo sottovalutato l’avversario ma…

Inter News 24 Dimarco svela alcune impressioni importanti sulla sfida giocata questa sera tra Inter e Kairat: «Ora arrivano le grandi, servirà lottare fino alla fine». Dopo la vittoria dell’Inter contro il Kairat Almaty, Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Prime Video, analizzando con grande lucidità la prestazione dei nerazzurri e ammettendo qualche errore di approccio nella gara di Champions League. « Concentrazione? Sì, è mancata all’inizio, così come un po’ di atteggiamento. Abbiamo sottovalutato l’avversario, ma serviva vincere e ce l’abbiamo fatta. Ora arrivano squadre forti e dovremo lottare fino alla fine per conquistare la qualificazione diretta », ha dichiarato il laterale interista, autore di una gara generosa sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

