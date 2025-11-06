Diletta Leotta il look total black ad alto tasso di sensualità con cut-out

Come ogni buona milanese (se acquisita poco importa) Diletta Leotta non si ferma mai: il volto di Dazn è decisamente nel pieno della sua epoca d’oro, dal punto di vista personale e professionale. Dopo anni alle prese con la Serie A italiana, la si vede ora al timone di programma tutto suo sulla celebre piattaforma streaming sportiva, FuoriClasse, dove analizza i match settimanali insieme a calciatori ed esperti del settore. Ma non è certo finita qui: contemporaneamente la moglie di Loris Karius si occupa della conduzione di 105 Take Away, programma di musica e curiosità firmato Radio 105, insieme a Daniele Battaglia e Camilla Ghini. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Diletta Leotta, il look total black ad alto tasso di sensualità con cut-out

