Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto nella notte un accordo provvisorio per rendere gli investimenti nel settore della difesa più rapidi, flessibili e coordinati all’interno del bilancio dell’Unione. L’intesa segna un passo decisivo nell’attuazione del piano ReArm Europe – o Readiness 2030 – con cui Bruxelles punta a rafforzare la base tecnologica e industriale europea della difesa (EDTIB) e ad accrescere la prontezza militare dell’UE entro la fine del decennio. L’accordo, che dovrà ora essere confermato formalmente da entrambe le istituzioni, mantiene l’impianto generale della proposta della Commissione europea, introducendo modifiche a cinque regolamenti UE – il Programma Europa Digitale, il Fondo europeo per la difesa, il Meccanismo per collegare l’Europa, la Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa (STEP) e Horizon Europe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Difesa, raggiungo accordo Ue per investimenti più rapidi: “Importante traguardo per ReArm Europe”