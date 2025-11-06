Deve scontare 5 anni e mezzo di carcere arrestato dai carabinieri e spedito in cella

Si è conclusa questa mattina, 6 novembre 2025, la lunga vicenda giudiziaria di un 52enne teverolese, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Teverola in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.L’uomo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

CONFERMATO: Daniele #DeRossi al #Genoa, ci siamo! Tutto fatto per l’arrivo in panchina. Domenica la sfida alla Fiorentina che, però, salterà: deve scontare un turno di squalifica - facebook.com Vai su Facebook

Milano, falso agente di viaggi condannato per l'ottava volta: deve scontare 10 anni, ma è ancora libero - X Vai su X

Teverola, rapine ed estorsioni: in carcere 52enne, deve scontare oltre cinque anni - È finita all’alba di oggi la vicenda giudiziaria di un 52enne di Teverola, già noto alle forze dell’ordine. Segnala pupia.tv

Ismaele ingannato, seviziato e ucciso a 17 anni a Sant'Angelo in Vado. Ambera rinuncia alla Cassazione e va in carcere: deve scontare 5 anni e 3 mesi - SANT’ANGELO IN VADO Ambera Saliji, 29 anni, è stata prelevata nei giorni scorsi dai carabinieri e portata in carcere nella sezione femminile di Pesaro. Riporta corriereadriatico.it

Sarkozy in carcere da oggi: deve scontare condanna a 5 anni - L'ex presidente francese ha lasciato la sua abitazione mano nella mano con Carla Bruni, salutando i suoi sostenitori ... Lo riporta msn.com