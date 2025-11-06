Deschamps sull’emergenza infortuni | È evidente che l’accumulo di partite e gli spostamenti non aiutino C’è un dato di fatto

Il Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha lanciato un nuovo allarme sul problema dei calendari nel calcio moderno. Dopo aver diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni, l'ex tecnico ha spiegato che il problema è già stato evidenziato da tempo sia dai giocatori che dagli allenatori. Ha sottolineato come l'accumulo di partite, unito ai continui spostamenti e a fasi di preparazione ormai inesistenti, stia creando una situazione insostenibile.

