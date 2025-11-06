Deschamps sull’emergenza infortuni | È evidente che l’accumulo di partite e gli spostamenti non aiutino C’è un dato di fatto

Internews24.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamp, si è espresso così sul tema dei troppi infortuni per i tanti impegni dei calciatori. Il Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha lanciato un nuovo allarme sul problema dei calendari nel calcio moderno. Dopo aver diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni, l’ex tecnico ha spiegato che il problema è già stato evidenziato da tempo sia dai giocatori che dagli allenatori. Ha sottolineato come l’accumulo di partite, unito ai continui spostamenti e a fasi di preparazione ormai inesistenti, stia creando una situazione insostenibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

deschamps sull8217emergenza infortuni 200 evidente che l8217accumulo di partite e gli spostamenti non aiutino c8217232 un dato di fatto

© Internews24.com - Deschamps sull’emergenza infortuni: «È evidente che l’accumulo di partite e gli spostamenti non aiutino. C’è un dato di fatto»

Altre letture consigliate

Deschamps e la risposta infastidita al PSG sugli infortuni di Dembélé e Doué: “Ma di cosa parlano?” - Didier Deschamps si è mostrato alquanto infastidito di fronte alla polemica innescata dal PSG a seguito degli infortuni rimediati nel ritiro della Francia da parte di Dembélé e Doué. Segnala fanpage.it

Francia, Deschamps risponde al PSG: “Il rischio zero non esiste. Abbiamo chiesto ai giocatori come si sentissero” - Il ct della Francia Didier Deschamps ha risposto al Paris Saint- Secondo gianlucadimarzio.com

Infortuni Francia, il ct Deschamps risponde al PSG: "Il rischio zero non esiste" - Si è aperto il caso relativo agli infortuni di Doué e Dembélé con la Francia, che ha generato di fatto un botta e risposta tra il Paris Saint- Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Deschamps Sull8217emergenza Infortuni 200