Denso cresce l’allarme occupazionale | la Uil chiama il Ministro

Tempo di lettura: 3 minuti La nota della Uilm: “Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione in cui si ritrova da un punto vista produttivo ed occupazionale la Denso Thermal Systems di Avellino. Nell’ultimo anno l’azienda attraverso una procedura di licenziamento collettivo con esodo volontario ed incentivato ha accompagnato in Naspi circa 1 20 lavoratori e la forza lavoro e’ destinata a ridursi ulteriormente se non si mette un freno a questa emorragia che rischia di compromettere un pilastro importante e strategico dell’industria Irpina. La Denso di Avellino sconta due difficoltà che la stanno mettendo in ginocchio: La prima è legata alla crisi del settore dell’automotive, che ha colpito le case automobilistiche Europee a seguito delle restrizioni adottate da parte dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Denso, cresce l’allarme occupazionale: la Uil chiama il Ministro

