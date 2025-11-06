Decreto su Milano-Cortina il tribunale di Milano solleva la questione davanti alla Consulta Palazzo Chigi | Tutto regolare
La giudice per le indagini preliminari di Milano Patrizia Nobile ha sollevato davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del decreto del 2024 con cui il governo aveva ribadito la qualificazione di ente di diritto privato della Fondazione Milano-Cortina che organizza le prossime OIimpiadi invernali del 2026. Palazzo Chigi risponde con serenità, ribadendo al regolarità degli atti. Gli appalti durante il periodo del centrosinistra. La Gip contesta l’attribuzione di diritto privato e non già pubblico all’ente. Il che significherebbe l’elisione dei presunti reati commessi tra il marzo del 2020 e il marzo del 2021, quando in Italia governava il centrosinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
