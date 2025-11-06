De Vrij a Inter TV | Essere leader? Cerco solo di dare il massimo e aiutare i miei compagni

Inter News 24 De Vrij entusiasta per la quarta vittoria su quattro partite di Champions League: vetta del maxi girone con Bayern e Arsenal per i nerazzurri. L’Inter supera il Kairat Almaty per 2-1 e conquista la quarta vittoria consecutiva in Champions League, issandosi in vetta al maxi girone insieme a Bayern Monaco e Arsenal, tutte a quota 12 punti. Una partita più sofferta del previsto per i nerazzurri, che hanno dovuto sudare per piegare la resistenza dei kazaki, ma che alla fine possono festeggiare un successo fondamentale per consolidare la propria posizione al vertice europeo. Nel post gara, ai microfoni di Inter TV, ha parlato Stefan De Vrij, tra i migliori in campo per solidità e attenzione difensiva: « Fare quattro vittorie è importante, dobbiamo continuare su questa strada, fare punti e migliorare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij a Inter TV: «Essere leader? Cerco solo di dare il massimo e aiutare i miei compagni»

LE FORMAZIONI UFFICIALI ? INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. ? KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Edmilson, Sorokin, Shirobokov, Luis Mata; A

PANCHINA INTER ? - 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito #RomaInter

