Questa mattina, presso l’Ssc Napoli Training Center, Antonio Conte ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno come “Miglior Allenatore della Serie A 20242025”. La consegna è avvenuta da parte del Presidente dell’Asd Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, insieme alla madrina Souhaila Mia. Conte miglior allenatore del 202425, la motivazione. Motivazione ufficiale: “Premio Manlio Scopigno come miglior allenatore della serie A ad Antonio Conte, non solo tecnico ma anche architetto di un Napoli capace di centrare il quarto scudetto della sua storia. Conte è anche il primo allenatore della storia del nostro campionato a vincere il titolo con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Napoli)”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis, Conte e McTominay vengono premiati come miglior tecnico, presidente e calciatore dell’anno

