De Boer vicino al rientro | Raffaele può convocarlo per Salernitana-Crotone
C'è luce in fondo al tunnel, primo “spiraglio” di convocazione: Kees de Boer ha smaltito l'infortunio muscolare e potrebbe essere convocato per la partita Salernitana-Crotone, in programma lunedì sera allo stadio Arechi. Lo scenarioIl centrocampista olandese ha dovuto saltare molte partite, a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
