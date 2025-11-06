DAZN e Carta Giovani Nazionale | nuove offerte top per i fan dello sport under 35 in Italia

DAZN, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo OTT ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - DAZN e Carta Giovani Nazionale: nuove offerte top per i fan dello sport under 35 in Italia

Argomenti simili trattati di recente

Fino al 5 Novembre acquista la carta prepagata DAZN da tre mesi con il 25% di sconto a 89,90€ invece che 119,90€! La trovi da: Unieuro Acilia BatteForteSempre!!! #unieuro #unieuroacilia #dazn - facebook.com Vai su Facebook

Hai dai 18 ai 35 anni? Scarica la Carta Giovani Nazionale - La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale dedicato a tutte le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 35 anni residenti in Italia. Riporta italpress.com