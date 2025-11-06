Matelica (Macerata), 6 novembre 2025 – È bastato un attimo, un’ombra che attraversa la carreggiata e poi l’impatto. Così Danilo Copponi, 37enne di Matelica, si è ritrovato faccia a faccia con un cinghiale dopo averlo investito accidentalmente lungo la strada delle Piane, alle porte di Cerreto d’Esi (Ancona). Era il 27 ottobre, una sera come tante, finita con una corsa al pronto soccorso e un morso all’inguine che poteva avere conseguenze ben peggiori. Emerge dalle acque il gigante del Po: “Uno storione beluga, era estinto” “Stavo tornando a casa come ogni giorno, erano le 19.45 — racconta — quando l’animale è saltato sul lato sinistro della mia Audi A4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Danilo, azzannato da un cinghiale dopo averlo investito: "Poteva finire molto peggio"