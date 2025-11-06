Osama Almasri L’arresto a Tripoli di Osama Almasri, ex funzionario della sicurezza libica accusato di torture e omicidio di un detenuto, riporta al centro dello scontro politico italiano la gestione del suo rimpatrio da Torino lo scorso gennaio. Una nota riservata anticipava il caso. L’ordine di arresto, firmato dal Procuratore generale libico Al-Siddiq Ahmad Al-Sour, è stato eseguito il 5 novembre nella capitale libica. La notizia riaccende l’attenzione sul trasferimento di Almasri, già fermato in Italia e rimpatriato su un volo di Stato. All’epoca, la procedura aveva destato perplessità negli ambienti giudiziari per la rapidità dell’operazione e per l’assenza di un mandato internazionale formalmente notificato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Dal fermo a Torino all'arresto a Tripoli: il caso Almasri apre un fronte diplomatico