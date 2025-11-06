Da Mosca anatomia di un’operazione di influenza
International Reporters (Ir) si presenta come una testata giornalistica “internazionale” multilingue, Il progetto nasce nel 2023, in continuità con esperienze precedenti come Donbass Insider, già individuate da analisi europee come veicoli di disinformazione pro-Kremlino rivolti a pubblici francofoni e anglofoni. International Reporters però, a dispetto del nome, non è una testata internazionale nel senso tradizionale del termine, ma un dispositivo di influenza costruito intorno alla guerra in Ucraina e più in generale alla proiezione esterna della Russia. I riscontri emersi nelle inchieste di Reporters sans frontières (Rsf) e di altri osservatori permettono di definirlo come un’operazione ibrida. 🔗 Leggi su Formiche.net
