Dà in escandescenze dopo una serata con l' amico | lo aggredisce devasta casa poi si scaglia contro la polizia

Una serata trascorsa in compagnia poi l'arresto. Un uomo di origine brasiliana di 39 anni è stato arrestato all'alba di giovedì in zona Gorla dopo aver aggredito un amico e distrutto diversi arredi all'interno di un'abitazione dove aveva passato la serata. L'arrestoLe manette per il 39enne sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

