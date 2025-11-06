Da Conad tornano le Campanelle di Natale

Ecodibergamo.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Al via l’iniziativa solidale a sostegno dei reparti pediatrici del Papa Giovanni XXIII di bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

da conad tornano le campanelle di natale

© Ecodibergamo.it - Da Conad tornano le Campanelle di Natale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conad tornano campanelle nataleDa Conad tornano le Campanelle di Natale - Al via l’iniziativa solidale a sostegno dei reparti pediatrici del Papa Giovanni XXIII di bergamo Dal 3 novembre fino al 14 dicembre nei punti vendita Conad riparte l’iniziativa «Facciam ... ecodibergamo.it scrive

conad tornano campanelle nataleDa Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e reparti pediatrici del territorio - L’iniziativa è attiva dal 3 novembre al 14 dicembre negli oltre 430 punti vendita della Cooperativa attraverso una nuova collezione di Campanelle di Natale ... Da lanuovariviera.it

conad tornano campanelle nataleDa Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e reparti pediatrici - Conad conferma il proprio sostegno al mondo della sanità pediatrica con la quinta edizione dell’iniziativa natalizia “Facciamo sentire il nostro amore”, attiva dal 3 novembre al 14 dicembre in oltre 3 ... Si legge su foodaffairs.it

Cerca Video su questo argomento: Conad Tornano Campanelle Natale