Da Bankitalia Corte dei Conti e Upb tripla bocciatura sulla rottamazione 5 Crippa Lega attacca solo i magistrati contabili | Vivono su Marte

La quinta rottamazione delle cartelle esattoriali, inserita dal governo Meloni nel ddl di Bilancio, incassa una bocciatura senza appello da parte di tutte le istituzioni indipendenti che hanno esaminato la manovra. I rappresentanti di Banca d’Italia, Corte dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio, auditi giovedì dalle commissioni Bilancio congiunte di Senato e Camera, hanno concordato nel rilevare che il vizio di continuare a proporre sanatorie, condoni e definizioni agevolate ha indebolito la credibilità del sistema fiscale e rischia di alimentare l’ evasione, mentre la riscossione continua ad arrancare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Bankitalia, Corte dei Conti e Upb tripla bocciatura sulla rottamazione 5. Crippa (Lega) attacca solo i magistrati contabili: “Vivono su Marte”

Altre letture consigliate

Lo dice bene Marco Travaglio: la Corte dei Conti non ha bloccato il Ponte sullo Stretto, ha semplicemente chiesto al Governo di presentare le carte in regola. E sapete perché? Perché quelle carte non ci sono. Il progetto di Salvini è pieno di buchi, costi triplicati - facebook.com Vai su Facebook

Quando la Corte dei Conti andava bene #propagandalive - X Vai su X

Manovra: “Taglio Irpef non incide su disuguaglianze”. Bankitalia, Istat e Upb fanno i conti alle nuove misure - Manovra 2026, dopo l'allarme lanciato da Comuni e Regioni, in audizione al Senato è la volta di Bankitalia, Istat e Upb. Scrive msn.com

Tiro a segno sulla manovra da Bankitalia, Istat e Corte dei Conti - Nelle audizioni in Commissioni bilancio di Camera e Senato, tutti d’accordo sul fatto che il provvedimento mantiene i conti in ordine e consente di far ... Da huffingtonpost.it

Taglio Irpef, ecco perché premia i più ricchi: «Meno tasse per 408 euro a dirigenti, 23 a operai». I conti di Istat e Bankitalia - Secondo la Corte dei conti la norma sugli affitti brevi, che alza l'aliquota della cedolare secca dal 21 al 26%, può «incentivare il nero» ... Riporta msn.com