Cuneo violenze e sequestro su pazienti autistici | 17 misure

(Adnkronos) – Maltrattamenti contro persone a loro affidate, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata. Sono queste le accuse nei confronti di 17 persone, direttivi e dipendenti della società cooperativa 'Per Mano', con sede a Cuneo, nei confronti delle quali questa mattina i carabinieri della Compagnia di Cuneo hanno eseguito diverse misure cautelari, di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Violenze e umiliazioni in una struttura per disabili a Cuneo. Undici persone con divieto di avvicinamento e quattro agli arresti domiciliari - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi arresti nell’inchiesta per violenze su giovani disabili a carico della cooperativa “Per Mano” di Cuneo - X Vai su X

Pazienti disabili picchiati e imbottiti di farmaci, 21 indagati a Cuneo. I carabinieri: “Nei video immagini aberranti” - Cuneo, orrore nella cooperativa “Per Mano”: maltrattamenti e abusi su ragazzi autistici, 17 misure cautelari e struttura commissariata ... Da blitzquotidiano.it

Cuneo, orrore e maltrattamenti in una cooperativa per disabili: scattano indagini e arresti - Cuneo, violenze su disabili nella cooperativa “Per Mano”: una rete di abusi e irregolarità scoperta dai carabinieri. Lo riporta notizie.it

Cuneo, pazienti disabili picchiati e imbottiti di farmaci per stare «tranquilli»: 21 indagati. I carabinieri: «Nei video immagini aberranti» - L'inchiesta sulla cooperativa sociale «Per Mano» ha portato nei giorni scorsi all'arresto della direttrice Emanuela Bernardis e della coordinatrice Marilena Cescon. Segnala msn.com