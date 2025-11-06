Cuneo video aberranti al centro disabili sotto sequestro

Ildifforme.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Registrazioni aberranti“. E’ così che il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei carabinieri descrive i filmati delle telecamere nel centro Per Mano di Cuneo analizzati nell’ambito delle indagini sulla cooperativa sociale in cui sono stati denunciati episodi di maltrattamenti di vario genere. Inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all’arresto della direttrice Emanuela Bernardis e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cuneo video aberranti al centro disabili sotto sequestro

© Ildifforme.it - Cuneo, “video aberranti” al centro disabili sotto sequestro

Contenuti che potrebbero interessarti

cuneo video aberranti centroChoc in centro disabili di Cuneo: botte e farmaci per “tenere tranquilli” i giovani ospiti, 21 indagati - E spunta anche l’ipotesi di frode: l’Asl ha pagato 1,4 milioni di euro tra il 2024 e il giugno scors ... Riporta quotidiano.net

cuneo video aberranti centroCuneo, botte e maltrattamenti nel centro disabili. «Video aberranti, ospiti in condizioni psicofisiche di assoluto disagio» - Gli ospiti erano in condizioni psicofisiche di assoluto disagio». Si legge su msn.com

cuneo video aberranti centroFLASH: Botte e sequestri di persona al centro disabili di Cuneo, i carabinieri: "Video aberranti" - Sono ipotizzati i reati di maltrattamenti, violenza privata e sequestro di persona nell'inchiesta sulla cooperativa sociale Per Mano di Cuneo, che ha portato nei giorni scorsi all'arresto della ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cuneo Video Aberranti Centro