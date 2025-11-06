Cuneo video aberranti al centro disabili sotto sequestro

"Registrazioni aberranti". E' così che il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei carabinieri descrive i filmati delle telecamere nel centro Per Mano di Cuneo analizzati nell'ambito delle indagini sulla cooperativa sociale in cui sono stati denunciati episodi di maltrattamenti di vario genere. Inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all'arresto della direttrice Emanuela Bernardis e .

