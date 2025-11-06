Cuneo pazienti disabili picchiati e sedati I carabinieri | Nei video immagini aberranti

Tra i 18 pazienti anche alcuni minori. Arrestata la direttrice Bernardis e la coordinatrice Cescon: 21 indagati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cuneo, pazienti disabili picchiati e sedati. I carabinieri: "Nei video immagini aberranti"

Scopri altri approfondimenti

Incontro Pazienti-Medici sul Mieloma Multiplo 18 OTTOBRE 2025 – Ore 9:30-13:30 Cuneo e online Un’occasione per pazienti, familiari e caregiver di incontrare gli specialisti, approfondire la conoscenza del #MielomaMultiplo e porre domande in un - facebook.com Vai su Facebook

Pazienti disabili picchiati e imbottiti di farmaci, 21 indagati a Cuneo. I carabinieri: “Nei video immagini aberranti” - Cuneo, orrore nella cooperativa “Per Mano”: maltrattamenti e abusi su ragazzi autistici, 17 misure cautelari e struttura commissariata ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Cuneo, pazienti disabili picchiati e maltrattati, 21 indagati. I carabinieri: «Nei video immagini aberranti» - L'inchiesta sulla cooperativa sociale «Per Mano» ha portato nei giorni scorsi all'arresto della direttrice Emanuela Bernardis e della coordinatrice Marilena Cescon. Riporta msn.com

Cuneo, botte e sedativi nel centro disabili degli orrori. I carabinieri: «Video aberranti» - Materassi pieni di urina che non venivano rimossi, utenti chiusi in stanze senza cibo e con somministrazione massiccia di psicofarmaci per farli ... Scrive open.online