Cuneo maltrattamenti in struttura per autistici | l' intervento dei Carabinieri
A Cuneo, i Carabinieri hanno eseguito 17 misure cautelari nell’ambito dell’indagine “Per mano”, che ha portato alla luce gravi episodi di maltrattamenti, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata ai danni di 18 ospiti autistici. Tra i provvedimenti: 2 arresti in carcere, 4 ai domiciliari e 11 divieti di avvicinamento. Le accuse riguardano dirigenti e dipendenti della Cooperativa “Per mano”, che gestiva la struttura assistenziale sotto inchiesta. L’indagine, avviata nel dicembre 2024 dalla Procura di Cuneo, ha portato anche al sequestro preventivo della struttura, dei beni aziendali e dei conti correnti della cooperativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
