Cuneo maltrattamenti in centro disabili | 17 misure cautelari 6 arresti

Sei persone sono state arrestate (per due è stata disposta la custodia cautelare e per 4 gli arresti domiciliari) e ad altre 11 è stata imposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con le persone offese al termine di un’inchiesta denominata ‘Per mano’ per maltrattamenti nei confronti degli ospiti di una struttura ricettiva per disabili a Cuneo. Le indagini e i reati contestati. Le misure cautelari, 17 in totale, sono state eseguite questa mattina, giovedì, a Cuneo e comuni limitrofi, dalla Compagnia dei Carabinieri di Cuneo, insieme al personale del Nucleo investigativo del Reparto Operativo e delle Compagnie dipendenti del Comando Provinciale di Cuneo, del Nas di Alessandria e del Nil di Cuneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuneo, maltrattamenti in centro disabili: 17 misure cautelari, 6 arresti

