Cremonini ospite di Fiorello presenta brano ‘La Santa Pennicanza’

Puntata speciale de ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, in visual sul canale 202 del digitale terrestre. Lo showman ha oggi sorpreso tutti con un videocollegamento in diretta che diventa una notizia bomba: Cesare Cremonini sarà ospite domani per presentare e suonare il suo nuovo brano, ‘La Santa Pennicanza’, insieme alla sua band. Il cantautore – dopo aver scherzato con Fiorello – ha infatti annunciato: “Domani sarò a Roma! Porto tutto, la batteria, la fisarmonica, anche il sax: ci esibiremo lì. Pensa che sarà il mio esordio da sassofonista!”, le sue parole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

