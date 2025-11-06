Cremonini ospite di Fiorello presenta brano ‘La Santa Pennicanza’
Puntata speciale de ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, in visual sul canale 202 del digitale terrestre. Lo showman ha oggi sorpreso tutti con un videocollegamento in diretta che diventa una notizia bomba: Cesare Cremonini sarà ospite domani per presentare e suonare il suo nuovo brano, ‘La Santa Pennicanza’, insieme alla sua band. Il cantautore – dopo aver scherzato con Fiorello – ha infatti annunciato: “Domani sarò a Roma! Porto tutto, la batteria, la fisarmonica, anche il sax: ci esibiremo lì. Pensa che sarà il mio esordio da sassofonista!”, le sue parole. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un flop lo si può celebrare solo con gli Oasis! Cesare Cremonini è l’ospite del nuovo episodio di Supernova. La versione integrale di questa puntata è disponibile su YouTube, Spotify e tutte le piattaforme audio. Link in bio Supernova è realizzato con @ch - facebook.com Vai su Facebook
Cremonini ospite di Fiorello presenta brano ‘La Santa Pennicanza’ - Puntata speciale de 'La Pennicanza', il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, in visual sul canale ... Secondo msn.com
"La Pennicanza": domani Cesare Cremonini, ospite di Fiorello, presenta il brano ispirato dal programma "La Santa Pennicanza" - Lo showman ha oggi sorpreso tutti con un videocollegamento in diretta: Cesare Cremonini sarà ospite domani per presentare e suonare il suo nuovo brano, “La Santa Pennicanza”, insieme alla sua band. Come scrive gazzettadelsud.it
La Pennicanza, Fiorello annuncia Cesare Cremonini nella puntata di domani: "Si esibirà sul terrazzo con una nuova canzone" - Rosario Fiorello ha annunciato a La Pennicanza un ospite d’eccezione per la puntata di domani: Cesare Cremonini. corrieredellumbria.it scrive