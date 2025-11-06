Cremona torna la Festa del Torrone | nove giorni di degustazioni spettacoli e showcooking

L’autunno a Cremona ha il sapore inconfondibile di miele, mandorle e nocciole tostate. È un profumo che si fa strada per le vie del centro, un invito a scoprire il cuore goloso della città in occasione della Festa del Torrone. Quest’anno, giunta alla sua 28° edizione, la storica kermesse promette un’esperienza che va oltre la semplice degustazione, trasformando il torrone in un vero e proprio protagonista di un viaggio sensoriale che attraversa passato, presente e futuro. La Festa del Torrone 2025, è un tour di sapori che percorre sensorialmente tutto lo stivale, un’occasione unica per esplorare le mille sfumature di questo dolce. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

