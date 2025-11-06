Courteney Cox dirige Patricia Arquette e David Harbour nel crime Evil Genius
Aggregate Films e August Night stanno producendo il film di genere crime Evil Genius, con Patricia Arquette e David Harbour come protagonisti e Courteney Cox alla regia. Ispirato all’acclamata serie di documentari true crime di Barbara Schroeder e Trey Borzillieri, la sceneggiatura è stata scritta da Courtenay Miles, candidata al WGA. Il film esplora la vera storia del famigerato caso del “pizza bomber”, che si addentra nella storia più profondamente umana dell’inganno, della disperazione e del confine tra vittima e criminale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
