Così non va l' Inter batte il Kairat ma non convince | le reazioni dei tifosi

A San Siro l’Inter batte 2-1 il Kairat Almaty e conquista la quarta vittoria consecutiva in Champions League. La prestazione dei nerazzurri, però, non convince i tifosi che si sfogano così sui social: ecco le reazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

