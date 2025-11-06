Così non va l' Inter batte il Kairat ma non convince | le reazioni dei tifosi

A San Siro l’Inter batte 2-1 il Kairat Almaty e conquista la quarta vittoria consecutiva in Champions League. La prestazione dei nerazzurri, però, non convince i tifosi che si sfogano così sui social: ecco le reazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Così non va", l'Inter batte il Kairat ma non convince: le reazioni dei tifosi

Altre letture consigliate

L’Inter U23 batte 3-1 l’AlbinoLeffe, protagonista @topalovicluka_. L’Inter U23 si impone per 3-1 sull’AlbinoLeffe. Al 20º minuto Matteo Cocchi sblocca il risultato, ma al 53º arriva il pareggio dei padroni di casa con Andrea De Paolo su calcio di rigore. La - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter batte il Verona all'ultimo respiro, adesso è a un punto dal Napoli | La cronaca - X Vai su X

Inter, che fatica: batte 2-1 il Kairat ed è ancora a punteggio pieno. Ma adesso... - I nerazzurri vincono di misura e non riescono a migliorare più di tanto la differenza reti in attesa dei big match contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Dortmund ... Scrive corrieredellosport.it

Champions League, Carlos Augusto decisivo: l’Inter batte il Kairat e si conferma in vetta - A segno anche Lautaro Martinez, prima del momentaneo pareggio di Arad e della rete del brasiliano, che di fatto vale i tre punti. Come scrive msn.com

L'Inter batte il Kairat ed è a punteggio pieno, l'Atalanta espugna Marsiglia LE FOTO - 1 LA CRONACA nella quarta giornata della fase a girone unico di Champions League L'Inter batte anche il Kairat Almaty grazie alle reti di Lauta ... Si legge su ansa.it