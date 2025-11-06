Cop30 al via sul clima che brucia

Con la Cop30 si ritorna in Brasile dove tutto era cominciato nel 1992 con la Conferenza di Rio de Janeiro, quando per la prima volta vennero affrontati in modo globale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cop30 al via sul clima che brucia

Dopo quasi 24 ore di discussione è stato raggiunto un compromesso al Consiglio #Ambiente in merito alla legge europea sul clima. In vista della #COP30 , quello europeo appare un compromesso che mina la credibilità sulla presunta leadership climatica

#Clima A pochi giorni dall'apertura in Brasile, a Belém, della conferenza Onu #Cop30, l'#Ue ha raggiunto un accordo di compromesso sui suoi obiettivi climatici per il 2035 e il 2040, al prezzo di una serie di concessioni ad alcuni Stati tra cui l'Italia

Unione europea, accordo al ribasso sul clima a pochi giorni dalla Cop30 - Il 5 novembre, a pochi giorni dall'apertura a Belém della Cop30, l'Unione europea ha raggiunto un accordo di compromesso sui suoi obiettivi climatici per il 2035 e il 2040, al prezzo di una serie di concessioni

L'America c'è, alla Cop30 sul clima torna la rete di leader statunitensi che non ha smesso di credere nel futuro - Gli Stati Uniti non saranno a Belém per la Cop30, ma il network America is all in porterà l'impegno indefesso di stati, città e imprese contro negazionismo e lassismo della Casa Bianca

Cosa dobbiamo aspettarci dalla Cop30 di Belem - Tra i temi in discussione la riduzione delle emissioni e le misure di adattamento.