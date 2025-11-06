conto alla rovescia per winterpark il festival del fitness e dello sport

Bergamo. Manca un mese all’arrivo nel capoluogo orobico della manifestazione fieristica Bergamo Winterpark, in scena dal 6 all’8 dicembre alla Fiera di Bergamo (via Lunga). Il grande parco divertimenti dedicato agli appassionati di fitness e sport praticato porterà a Bergamo, dopo il successo di pubblico registrato dalle edizioni di Torino, nove palchi e sedici arene che animeranno la manifestazione con masterclass, allenamenti, showcase, sfide e tornei guidati dai presenter del fitness più amati e dalle organizzazioni sportive più prestigiose. “Bergamo Winterpark – spiega Finisiano Calia, ideatore del format – non si visita, si vive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

