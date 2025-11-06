Conferenza stampa Urazbakhtin post Inter Kairat | Giocato contro una grande squadra una partita così è da mettere negli annali! Ho detto una cosa ai miei ragazzi

Inter News 24 Conferenza stampa Urazbakhtin post Inter Kairat: le parole del tecnico dei kazaki dopo la sconfitta rimediata in Champions League. La conferenza stampa di Rafael Urazbakhtin al termine di Inter Kairat Almaty, sfida del 4° turno della League Phase della Champions League. SUL MATCH – « Abbiamo giocato contro la finalista della scorsa rivale, una grande squadra. La mia gratitudine va ai ragazzi per quello che hanno dimostrato sul campo. Lo sviluppo sul gioco che gli avevo chiesto di realizzare lo hanno portato avanti. Abbiamo fatto degli errori ma con l’Inter è inevitabile. Una partita così è da mettere negli annali, con partite così diventiamo più forti e guardiamo con ottimismo al futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

