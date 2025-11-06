Concorso I giovani ricordano la Shoah | pubblicata la XXIV edizione

Anche per l’anno scolastico 20252026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito rinnova il proprio sostegno a iniziative che invitano le scuole a confrontarsi con la memoria della Shoah. L’obiettivo rimane quello di sollecitare un’elaborazione consapevole di ciò che è avvenuto nel secolo scorso, stimolando negli studenti una riflessione che possa tenere vivo il ricordo nel tempo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

