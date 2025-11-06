Como - Cagliari stretta su alcol e vetro | ordinanza per la partita al Sinigaglia
Con nuova ordinanza sindacale il Comune di Como introduce misure di sicurezza legate alla gara Como – Cagliari in programma al Sinigaglia sabato 8 novembre 2025 alle 15. Nella fascia 12 - 18 scattano: il divieto di somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10 gradi; il divieto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
