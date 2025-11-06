Comitato Pozzuoli Sicura sabato assemblea a Via Napoli

Ilblogdigio.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraverso la pagina di facebook del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci apprendiamo la buona notizia che la Banca Europea per gli Investimenti ha approvato un finanziamento fino a 1.4 miliardi di euro a favore dell’Italia per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati nonché per le infrastrutture nei Campi Flegrei. Per gli . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

