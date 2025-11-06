Come sta andando la battaglia di Pokrovsk la città fortezza di Donetsk contesa da Russia e Ucraina

A Pokrovsk infuriano i combattimenti: le truppe russe avanzano e la città è ormai una "zona grigia". Kiev nega l’accerchiamento e resiste, ma la situazione resta critica. Secondo il Kyiv Independent, Pokrovsk viene lentamente “assorbita” dalle forze di Mosca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Come sta andando la battaglia di Pokrovsk, la città “fortezza” di Donetsk contesa da Russia e Ucraina - A Pokrovsk infuriano i combattimenti: le truppe russe avanzano e la città è ormai una “zona grigia”. Lo riporta fanpage.it

Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante nella guerra tra Russia e Ucraina - Pokrovsk, crocevia strategico nel Donbass, è al centro di una battaglia cruciale: la sua conquista sarebbe la più grande vittoria russa da Avdiivka del ... Segnala fanpage.it

Anfibi e propaganda, infuria la battaglia di Pokrovsk: l’assedio russo può decidere il Donbass - Se dovesse cadere, diventerebbe il più grosso centro urbano a passare sotto il controllo di Mosca dalla conquista di Bakhmut nel 2023. Riporta editorialedomani.it